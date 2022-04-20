Путин усомнился в одной из теорий образования Древнерусского государства

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что главную роль в становлении власти в Древнерусском государстве сыграли именно варяги. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно этой норманской теории, славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому призвали варягов на княжение.

Глава государства обратил внимание на то, что Рюрика именно призвали, а значит прогосударственные структуры уже существовали.

«То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», - пояснил Владимир Путин.

По словам президента, есть также версия, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в Новгороде.

«Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство», - подчеркнул Владимир Путин.