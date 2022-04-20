Путин рассказал, кто делает Россию красивой

Государство будет делать все необходимое для поддержки волонтеров, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".
"Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова", - сказал он, обращаясь к одной из представительниц волонтерского движения.
Путин отметил, что волонтеры действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно.
"Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - подчеркнул президент.
Он добавил, что волонтерское движение в России начало развиваться не так уж давно, но приобрело огромный масштаб в самых разных сферах. Очередной его всплеск был связан с пандемией, сказал Путин. Он добавил, что вице-премьер Татьяна Голикова неоднократно рассказывала ему, как волонтеры помогают медикам и другим людям в преодолении сложностей.