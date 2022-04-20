Путин рассказал, кто делает Россию красивой

"Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова", - сказал он, обращаясь к одной из представительниц волонтерского движения.