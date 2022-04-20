Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах.

«Что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Президент подчеркнул, что там, где данное мероприятие пока невозможно организовать на достойном уровне, лучше его перенести.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года.

Он также сообщил, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.