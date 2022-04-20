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12 минут назад

Путин посоветовал россиянам съездить на Камчатку

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" посоветовал всем съездить на Камчатку. Трансляция мероприятия ведется в соцсети "ВКонтакте". Он назвал этот регион уникальным местом, в которое "немудрено влюбиться".

"Она впечатляет, в нее немудрено влюбиться, это уникальное место", - сказал президент.

По его словам, для развития инфраструктуры этого региона предстоит еще много сделать. Ранее глава государства призвал наладить массовый туризм на Камчатке.

При этом на опасения зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, что регион не выдержит большой туристической нагрузки, Путин отметил, что, "если как следует организовать там работу", "никто ничего не вытопчет". До этого президент сравнил Камчатку с бриллиантом. Он указал, что не видел ничего красивее в мире, чем это место.

Политика,Видео,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,
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