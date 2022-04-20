Трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей".
"Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают", - сказал президент.
Путин добавил, что Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась.
Президент России также выразил уверенность, что благодаря РФ в Донбассе наступит мир:
"Так и будет!"