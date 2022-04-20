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36 минут назад

Путин заявил, что Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась

ТАССиещё 16

Трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей".

"Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают", - сказал президент.

Путин добавил, что Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась.

«Мяч на стороне Киева»: Кремль раскрыл ход переговоров с Украиной

Президент России также выразил уверенность, что благодаря РФ в Донбассе наступит мир:

"Так и будет!"

Политика,Видео,Владимир Путин,
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