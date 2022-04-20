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46 минут назад

Власти РФ будут поддерживать возвращающихся в страну соотечественников

ТАССиещё 7

Президент России Владимир Путин заверил, что власти страны будут стараться создавать условия для возвращающихся в РФ соотечественников.

Путин: власти будут поддерживать возвращающихся в РФ соотечественников
Фото: ТАССТАСС

"Многие люди, которые возвращаются [в Россию], возвращается много, которые работают в сфере образования, в сфере науки. Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь", - заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

При этом Путин заметил, что "это зависит и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу".

Политика,Владимир Путин,
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