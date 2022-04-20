Путин: власти будут поддерживать возвращающихся в РФ соотечественников

"Многие люди, которые возвращаются [в Россию], возвращается много, которые работают в сфере образования, в сфере науки. Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь", - заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".