Песков: Россия передала Украине четкий проект документа и ждет ответа

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал он.
Песков также отметил, что сроки ответа зависят от украинской стороны.
"Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил представитель Кремля.
Комментируя заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона "не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу".
"И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом.