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1 час назад

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками

ТАССиещё 6

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия передала Украине четкий проект документа и ждет ответа
Фото: ТАССТАСС

"Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал он.

Песков также отметил, что сроки ответа зависят от украинской стороны.

"Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил представитель Кремля.

Комментируя заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона "не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу".

"И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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