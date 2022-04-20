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12 минут назад

Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Лера Букина

Швеция и Финляндия предупреждены о последствиях их возможного вступления в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», - подчеркнула Захарова.

Швеция и Финляндия регулярно принимают участие в совместных проектах в сфере обороны и безопасности вместе с другими европейскими странами. Тем не менее они традиционно являются нейтральными государствами.

Дискуссии о возможности вступления в НАТО в этих странах время от времени возникали, в частности, после присоединения Крыма к России в 2014 году. Однако заявки на членство поданы не были. Власти обеих стран продолжили отстаивать принцип самостоятельности. Ситуация, которая развернулась на Украине в последнее время, все поменяла. Теперь вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО обсуждается более активно. Британская газета The Times ранее сообщила, что страны намерены вступить в НАТО уже этим летом.

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Ранее сообщалось, что представители коммунистических партий Швеции и Финляндии не одобрили вступление своих стран в Североатлантический альянс.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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