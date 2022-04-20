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14 минут назад

В МИД России заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

Алиса Селезнёва

Россия не доверяет украинским переговорщикам и считает, что Киев использует переговоры с Москвой как отвлекающий маневр. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

В МИД России заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам
Фото: ТАССТАСС

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле.

В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях. Однако позднее Владимир Путин констатировал, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей», но позже Украина от них отошла.

По словам Марии Захаровой, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" - здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», - заявила она в интервью телеканалу «Россия-24», говоря о членах украинской делегации на переговорах.

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Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что на встречах можно наблюдать «цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют».

«К этому были готовы в Москве? Да, конечно. (…) Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе - переговоры используются как отвлекающий маневр», - подчеркнула Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что шансов для вступления в диалог с Россией становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча, Волноваха, Бородянка, Мариуполь. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

Политика,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,НАТО,ЕС,
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