В МИД России заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

Россия не доверяет украинским переговорщикам и считает, что Киев использует переговоры с Москвой как отвлекающий маневр. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле.

В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях. Однако позднее Владимир Путин констатировал, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей», но позже Украина от них отошла.

По словам Марии Захаровой, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" - здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», - заявила она в интервью телеканалу «Россия-24», говоря о членах украинской делегации на переговорах.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что на встречах можно наблюдать «цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют».

«К этому были готовы в Москве? Да, конечно. (…) Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе - переговоры используются как отвлекающий маневр», - подчеркнула Захарова.