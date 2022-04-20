Володин: Европе придется компенсировать вред от антироссийских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введённые против России санкции являются незаконными и страны Европы компенсируют вред, нанесённый российской экономике из-за них.

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«Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, вред от санкций ещё будет посчитан и странам Европы в будущем придётся его компенсировать.

Он добавил, что Европа не единственный потребитель российских энергоресурсов и России есть куда их перенаправить.