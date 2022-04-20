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1 час назад

Володин заявил, что странам Европы придётся компенсировать вред от антироссийских санкций

RT на русскомиещё 4

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введённые против России санкции являются незаконными и страны Европы компенсируют вред, нанесённый российской экономике из-за них.

Володин: Европе придется компенсировать вред от антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, вред от санкций ещё будет посчитан и странам Европы в будущем придётся его компенсировать.

Он добавил, что Европа не единственный потребитель российских энергоресурсов и России есть куда их перенаправить.

Ранее Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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