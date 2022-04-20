Захарова: Лондон отвернулся от взятых в плен британских наемников

Власти Великобритании отвернулись от собственных граждан, взятых в плен на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«С небывалой легкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных», - заметила она.

Официальный представитель МИД России констатировала, что Лондон «буквально в секунду отвернулся от своих, сказав, что это их личное дело».

Ранее двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, взятые в плен на Украине, обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на задержанного на Украине главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.