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20 минут назад

В России предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы обменял себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе «Азовсталь». С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.

В России предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»
Фото: ReutersReuters

Комментируя просьбу задержанного на Украине оппозиционера Виктора Медведчука обменять его на жителей Мариуполя и военнослужащих, депутат предложил Зеленскому обменять себя, назвав это достойным поступком.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — сказал Шеремет.

По его словам, президент Украины воспринимает происходящее как кино, посылая на верную смерть чужих сыновей и отцов. При этом свою семью украинский президент спрятал за границей.

«А так переживает за мариупольскую "Азовсталь" лишь потому, что там оказались иностранные наемники и инструкторы, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат», — отметил депутат.

Шеремет также допустил, что обращение Медведчука могло быть записано под диктовку украинских спецслужб.

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Напомним, СБУ опубликовала видео, где глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обратился к лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене его на «защитников» Мариуполя и жителей города.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение оппозиционера, но никакой реакции пока нет.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,СБУ,Госдума,
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