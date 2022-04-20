Захарова считает необходимым расследовать фейк о ядерном оружии РФ

"Это, кстати говоря, вопрос правоохранительным органам. У нас есть все законы, <...> которые дают возможности правоохранителям заняться этой историей уже с точки зрения нарушения права, российского законодательства. Это фейк, <...> который имеет отношение не только к безопасности нашей страны, между прочим, раз речь идет о ядерном оружии. Поэтому есть все основания нашим правоохранительным органам обратить внимание на подобную инсинуацию, фейк, который был вброшен", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.