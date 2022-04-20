Захарова считает необходимым расследовать фейк о ядерном оружии РФ

Российским правоохранительным органам следует оценить факт распространения дезинформации о якобы возможности использования РФ ядерного оружия. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фрагмент интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посвященный ядерному оружию, смысл которого был неверно передан в ряде Telegram-каналов.
"Это, кстати говоря, вопрос правоохранительным органам. У нас есть все законы, <...> которые дают возможности правоохранителям заняться этой историей уже с точки зрения нарушения права, российского законодательства. Это фейк, <...> который имеет отношение не только к безопасности нашей страны, между прочим, раз речь идет о ядерном оружии. Поэтому есть все основания нашим правоохранительным органам обратить внимание на подобную инсинуацию, фейк, который был вброшен", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.
Захарова подчеркнула, что необходимо в первую очередь принять меры не в отношении самих ресурсов, распространивших дезинформацию об этом фрагменте, а к ее разработчикам и заказчикам.
"Эти материалы кто-то продумывал, эту концепцию кто-то разрабатывал. Мне кажется, очень было бы правильно и своевременно пройтись по всей цепочке", - пояснила дипломат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что возможность применения Россией ядерного оружия на Украине не рассматривается, там будут использоваться только обычные вооружения. Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.