Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал резкое заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и введение запрета на ее ношение в республике.

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Сенатор напомнил молдавскому лидеру о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Также Пушков заявил, что Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что молдавскому государству нечем платить за российский газ.

Ранее Санду объявила о промульгации закона, запрещающего в стране георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V», поскольку они продвигают «военную агрессию». По ее словам, место этих символов — «на свалке истории».