В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
23 минуты назад

В Совфеде предупредили Молдавию о риске попадания в «мусорное ведро истории»

Газета.Ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал резкое заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и введение запрета на ее ношение в республике.

В России предупредили Молдавию о риске попадания в «мусорное ведро истории»
Фото: ТАССТАСС

Сенатор напомнил молдавскому лидеру о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Также Пушков заявил, что Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что молдавскому государству нечем платить за российский газ.

Ранее Санду объявила о промульгации закона, запрещающего в стране георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V», поскольку они продвигают «военную агрессию». По ее словам, место этих символов — «на свалке истории».

Санду: «Место георгиевской ленты – на свалке истории»

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые российские военные используют с начала специальной военной операции на Украине.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители