Оценена вероятность присоединения Китая к санкциям против РФ

«Я больше чем уверен, что Китай не позволит себе как-то подло поступить в политическом плане. Безусловно, с их стороны будет предупреждение, вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить», — сказал руководитель ТПП.