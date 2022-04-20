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24 минуты назад

Оценена вероятность присоединения Китая к санкциям против России

Lenta.ru

Руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Иван Изотов оценил вероятность присоединения Китая к санкциям против России. Его слова приводит РИА Новости.

Оценена вероятность присоединения Китая к санкциям против РФ
Фото: ТАССТАСС

Специалист выразил уверенность, что КНР не поступит подло со своим северным партнером в условиях западных санкций.

«Я больше чем уверен, что Китай не позволит себе как-то подло поступить в политическом плане. Безусловно, с их стороны будет предупреждение, вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить», — сказал руководитель ТПП.

Изотов напомнил о ряде китайских предпринимателей которые хотят развивать отношения с Россией. При этом успехи в отношениях с КНР будут зависеть от готовности России «не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров», подчеркнул эксперт.

Политика,Торгово-промышленная палата,
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