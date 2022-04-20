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14 минут назад

Российские дипломаты покинули Токио под марш «Прощание славянки»

Ura.Ru

Российские дипломаты, признанные японскими властями персонами нон грата в начале апреля, покинули Токио под марш «Прощание славянки». Посол России в Японии Михаил Галузин отметил, что дипломаты покидают страну «с высоко поднятой головой» и «чувством выполненного долга».

Российские дипломаты покинули Токио под марш «Прощание славянки»
Фото: ReutersReuters

«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга», — цитирует Михаила Галузина РИА «Новости».

Посол также отметил, что действия Токио — это «крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога». Проводить дипломатов собрались несколько десятков сотрудников посольства и торгового представительства. Автобус с представителями РФ направился в аэропорт Ханэда.

Япония решила выслать восемь российских дипломатов в начале апреля, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио следует готовиться к ответным мерам. Кроме того, Япония совместно с странами Евросоюза, Канадой, США и Великобританией ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. В частности, власти Токио планируют отказаться от закупок угля из России в 2022 году. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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