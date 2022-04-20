Посольство РФ обратилось к США по поводу санкций

Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте.

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Комментарий российской дипмиссии приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство РФ поприветствовало это шаг. «Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике», — говорится в сообщении.