В РФ скептически оценили перспективы «пасхального перемирия» на Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы «пасхального перемирия» на Украине, предложенного ООН . Об этом сообщает РИА Новости .

«Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом», — отметил дипломат.

По его словам, Россия объявляла прекращения огня и открывала гуманитарные коридоры. Он отметил, что Киев либо не использовал их, либо «использовал с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Полянский считает, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».