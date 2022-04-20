Путин поручил кабмину подготовить стратегию действий России в ВТО

«В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года», —приводит пресс-служба Кремля заявление Путина на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.