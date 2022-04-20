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13 минут назад

Путин поручил кабмину подготовить обновлённую стратегию действий России в ВТО

RT на русскомиещё 1

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить до 1 июля 2022 года обновлённую стратегию действий России во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с санкционным давлением.

Путин поручил кабмину подготовить стратегию действий России в ВТО
Фото: ТАССТАСС

По его словам, введённые против металлургических предприятий ограничительные меры «идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации».

«В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года», —приводит пресс-служба Кремля заявление Путина на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Ранее российский лидер заявил, что главным негативным фактором для российской экономики стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ВТО,
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