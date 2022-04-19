Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо

Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса "в опосредованной войне с Россией". Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.
"Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер, - сказал он. - Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией "до последнего украинца".
Запад потакает самым безумным представлениям стран Восточной Европы о России, отметил Полянский.
Призывы к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы дать передышку Киеву.