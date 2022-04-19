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1 час назад

Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо

ТАСС

Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса "в опосредованной войне с Россией". Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо
Фото: аррарр

"Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер, - сказал он. - Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией "до последнего украинца".

Запад потакает самым безумным представлениям стран Восточной Европы о России, отметил Полянский.

Призывы к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы дать передышку Киеву.

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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