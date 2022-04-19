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1 час назад

Медведев: иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся, ответят за свои действия

ТАССиещё 4

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, сполна ответят за свои поступки вместе с наставниками из числа бандеровцев. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале.

Медведев пригрозил иностранным наемникам на Украине
Фото: ТАССТАСС

Он обратил внимание, что наемники - "никакие не добровольцы": они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

"Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", - предупредил политик.

Медведев порассуждал о патриотизме

Данные разведки говорят о тысячах наемниках на Украине из разных стран.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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