Медведев пригрозил иностранным наемникам на Украине

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, сполна ответят за свои поступки вместе с наставниками из числа бандеровцев. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале.