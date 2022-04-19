Медведев пригрозил иностранным наемникам на Украине

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, сполна ответят за свои поступки вместе с наставниками из числа бандеровцев. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что наемники - "никакие не добровольцы": они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.
"Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", - предупредил политик.
Данные разведки говорят о тысячах наемниках на Украине из разных стран.