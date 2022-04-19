Пашинян пригласил Путина посетить Ереван

«Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 года», — говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам в Ново-Огарево.