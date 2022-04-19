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1 час назад

Пашинян пригласил Путина посетить Ереван

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в период сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет во второй половине 2022 года.

Пашинян пригласил Путина посетить Ереван
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. http://kremlin.ru/supplement/5791

«Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 года», — говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам в Ново-Огарево.

Отмечается, что глава РФ «с благодарностью принял приглашение». Также по итогам встречи Путин и Пашинян выразили уверенность, что состоявшиеся в Москве переговоры «поспособствуют дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества».

Политика,Никол Пашинян,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет коллективной безопасности,
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