Совфед поддержал инициативу исполнять гимн в российских школах

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева поддержала инициативу в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг.

Фото: culture.ru culture.ru

Она считает данное предложение «абсолютно правильным», передает «РИА Новости». https://ria.ru/20220419/gimn-1784334788.html

«Как педагог, как россиянка я считаю, что символы РФ однозначно дети должны знать», — добавила Писарева.

По ее мнению, ребята должны «с молоком матери» впитывать традиции Родины, которая дает им «и образование, и жизнь, и детство».