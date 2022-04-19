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7 минут назад

В Совфеде поддержали инициативу еженедельно исполнять гимн в российских школах

Елена Прошина

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева поддержала инициативу в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг.

Совфед поддержал инициативу исполнять гимн в российских школах
Фото: culture.ruculture.ru

Она считает данное предложение «абсолютно правильным», передает «РИА Новости». https://ria.ru/20220419/gimn-1784334788.html

«Как педагог, как россиянка я считаю, что символы РФ однозначно дети должны знать», — добавила Писарева.

По ее мнению, ребята должны «с молоком матери» впитывать традиции Родины, которая дает им «и образование, и жизнь, и детство».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего года в каждой российской школе начнут исполнять гимн и поднимать государственный флаг в начале учебной недели.

Политика,Общество,Елена Писарева,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Совет Федерации,
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