В Госдуме предложили заменить российский триколор

Депутаты КПРФ предложили заменить российский триколор на флаг СССР. В законопроекте, который опубликовали в электронной базе Госдумы, речь идет о красном полотнище с желтым серпом, молотом и пятиконечной звездой.
В документе отмечается, что такие изменения закрепят за РФ принцип правопреемственности СССР на своей территории, что прописано в ст. 67.1 Конституции. Кроме того, важно прописать, что флаг является символом «государственного суверенитета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей страны».
При этом современный триколор коммунисты назвали «подарком от голландцев» и «символом русских коллаборационистов».
«Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках — защитников Отечества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.