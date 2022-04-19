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14 минут назад

В Госдуме предложили заменить российский триколор

Елена Прошина

Депутаты КПРФ предложили заменить российский триколор на флаг СССР. В законопроекте, который опубликовали в электронной базе Госдумы, речь идет о красном полотнище с желтым серпом, молотом и пятиконечной звездой.

В Госдуме предложили заменить российский триколор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что такие изменения закрепят за РФ принцип правопреемственности СССР на своей территории, что прописано в ст. 67.1 Конституции. Кроме того, важно прописать, что флаг является символом «государственного суверенитета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей страны».

При этом современный триколор коммунисты назвали «подарком от голландцев» и «символом русских коллаборационистов».

«Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках — защитников Отечества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика,КПРФ,Госдума,
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