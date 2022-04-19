В Госдуме предложили заменить российский триколор

Депутаты КПРФ предложили заменить российский триколор на флаг СССР. В законопроекте , который опубликовали в электронной базе Госдумы , речь идет о красном полотнище с желтым серпом, молотом и пятиконечной звездой.

В документе отмечается, что такие изменения закрепят за РФ принцип правопреемственности СССР на своей территории, что прописано в ст. 67.1 Конституции. Кроме того, важно прописать, что флаг является символом «государственного суверенитета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей страны».