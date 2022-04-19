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3 часа назад

Лавров обсудил с главой Комиссии АС спецоперацию на Украине

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом специальную военную операцию РФ на Украине, связанные с ее проведением гуманитарные вопросы, а также перспективы развития российско-африканского сотрудничества.

Лавров обсудил с главой Комиссии АС спецоперацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно проинформировал представителя панафриканской организации о целях и причинах проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины в целях обеспечения национальной безопасности России", - говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

Стороны также обсудили гуманитарные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

"Особое внимание уделено гуманитарным аспектам и предпринимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения, в том числе иностранцев, организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений", - добавили в российском дипведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что были рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего российско-африканского взаимодействия, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и партнерского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах, - указали в МИД РФ. - Рассмотрены практические вопросы проведения очередного саммита Россия - Африка".

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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