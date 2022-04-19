Лавров обсудил с главой Комиссии АС спецоперацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом специальную военную операцию РФ на Украине, связанные с ее проведением гуманитарные вопросы, а также перспективы развития российско-африканского сотрудничества.