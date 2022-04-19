Лавров обсудил с главой Комиссии АС спецоперацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом специальную военную операцию РФ на Украине, связанные с ее проведением гуманитарные вопросы, а также перспективы развития российско-африканского сотрудничества.
"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно проинформировал представителя панафриканской организации о целях и причинах проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины в целях обеспечения национальной безопасности России", - говорится в распространенном МИД РФ сообщении.
Стороны также обсудили гуманитарные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.
"Особое внимание уделено гуманитарным аспектам и предпринимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения, в том числе иностранцев, организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений", - добавили в российском дипведомстве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что были рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества.
"Стороны обсудили перспективы дальнейшего российско-африканского взаимодействия, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и партнерского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах, - указали в МИД РФ. - Рассмотрены практические вопросы проведения очередного саммита Россия - Африка".