В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
28 минут назад

Россия высылает четырех австрийских дипломатов

Елена Прошина

МИД РФ вызвало посла Австрии Вернера Альмхофера и заявило ему протест в связи с объявлением четырех российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению ведомства, в ответ на эти действия Россия высылает четырех сотрудников австрийского посольства.

Россия высылает четырех австрийских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии», — прокомментировали в МИД высылку сотрудников российского диппредставительства.

Сотрудники австрийского консульства должны покинуть территорию страны до конца 24 апреля. Альмхоферу вручена соответствующая нота.

Россия объявила о высылке дипломатов двух европейских стран

Напомним, что Вена объявила российских дипломатов персонами нон-грата 7 апреля. Как отметили в австрийском МИД, сотрудники диппредставительства совершили «действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Незадолго до этого послов России выслали из Швеции, Греции, Дании и Италии.

Политика,МИД России,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители