Россия высылает четырех австрийских дипломатов

МИД РФ вызвало посла Австрии Вернера Альмхофера и заявило ему протест в связи с объявлением четырех российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению ведомства, в ответ на эти действия Россия высылает четырех сотрудников австрийского посольства.

«Этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии», — прокомментировали в МИД высылку сотрудников российского диппредставительства.

Напомним, что Вена объявила российских дипломатов персонами нон-грата 7 апреля. Как отметили в австрийском МИД, сотрудники диппредставительства совершили «действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Незадолго до этого послов России выслали из Швеции, Греции, Дании и Италии.