Павла Грудинина заподозрили в махинациях с недвижимостью

Члены «Совхоза им. Ленина» заподозрили Павла Грудинина вместе с адвокатом Ольгой Марасановой в махинациях с недвижимостью. Совхоз требует от них 23,5 млн рублей.

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«Речь идет о нескольких квартирах, которые изначально строились для жителей поселка, а оказались в собственности у случайной фирмы. Причем условия приобретения квадратных метров были уникальными», – пишет «РенТВ».

СМИ добавляет, что Грудинин продал десятки квартир в новом ЖК Совхоза по цене, которая была на момент продажи в 2,5 раза ниже рыночной. Квартиры по такой стоимости приобрели близкие к Павлу Грудинину люди – компания его бизнес-партнера Сергея Выблогого и фирмы его юриста Ольги Марасановой. Первый купил 99 объектов, Марасанова – 25.

Кроме того, по словам издания, мать Ольги Марасановой ранее была председателем суда. Во время ее председательства члены Совхоза проигрывали дела против Грудинина, а после ее отстранения – наоборот, стали выигрывать, пишет СМИ.

«Могла быть схема, например, что Грудинин предоставлял это имущество по заниженной цене, кто-то получал от этого выгоду и таким образом оказывал встречные услуги по лоббированию интересов определенных лиц в судах РФ», – предположил блогер Илья Ремесло.

Более того, Марасанова недвижимость не купила, а получила бесплатно, сообщает «РенТВ». СМИ поясняет, что ее фирмы, которые юридически приобрели квартиры, заключили с Совхозом договор долевого участия с отсрочкой платежа на один год. Но через полгода компании Марасановой продали эти квартиры, причем значительно дороже.

«Часть денег возвращали в совхоз – мизер, за который были проданы квартиры. А остаток оставляли у себя в карманах», – отмечает адвокат Дмитрий Мальбин.