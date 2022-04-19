Россия объявила о высылке дипломатов двух европейских стран

В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольств Бельгии и Нидерландов в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

19 апреля в МИД России был вызван посол Бельгия Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей страны о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии.

«Послу вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая», - говорится в сообщении.

Кроме того, персонами нон грата объявлены 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и 1 сотрудник генконсульства в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть Россию в срок до 14 дней.

«В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта "persona non grata" 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата «в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны». Россия обещала дать на это соответствующий ответ.