Мединский: власти Украины бросили вызов РФ

"То, что происходит сегодня в Донбассе, - Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим людям, он был брошен всей России", - сказал он.