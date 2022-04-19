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1 час назад

Мединский: совершая преступления против жителей Донбасса, власти Украины бросили вызов РФ

ТАСС

Преступления властей Украины против русскоязычного населения Донбасса стали вызовом для всей России.

Мединский: власти Украины бросили вызов РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил во вторник помощник президента РФ Владимир Мединский на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила - в правде!" в Музее Победы.

"То, что происходит сегодня в Донбассе, - Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим людям, он был брошен всей России", - сказал он.

Политика,Владимир Мединский,
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