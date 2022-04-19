Мединский: власти Украины бросили вызов РФ

Преступления властей Украины против русскоязычного населения Донбасса стали вызовом для всей России.
Об этом заявил во вторник помощник президента РФ Владимир Мединский на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила - в правде!" в Музее Победы.
"То, что происходит сегодня в Донбассе, - Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим людям, он был брошен всей России", - сказал он.