В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить флаг СССР флагом России

Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флагом России флаг, который был в СССР. Документ размещен в думской электронной базе во вторник.

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Инициативой предлагается внести изменения в ст. 1 конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации". Фракция предлагает установить, что флаг - это "красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой".

В качестве одного из обоснований необходимости смены флага депутаты приводят итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым "67% россиян сожалеют о распаде СССР, а обратного мнения придерживаются лишь четверть опрошенных". На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении Союза ССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик, отметили авторы проекта.