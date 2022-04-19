В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить флаг СССР флагом России

Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флагом России флаг, который был в СССР. Документ размещен в думской электронной базе во вторник.
Инициативой предлагается внести изменения в ст. 1 конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации". Фракция предлагает установить, что флаг - это "красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой".
В качестве одного из обоснований необходимости смены флага депутаты приводят итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым "67% россиян сожалеют о распаде СССР, а обратного мнения придерживаются лишь четверть опрошенных". На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении Союза ССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик, отметили авторы проекта.
В пояснительных материалах авторы инициативы указывают, что красный флаг СССР был "символом мира, добра и великих побед". "Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем", - указывают авторы законопроекта.