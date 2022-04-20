Путин: многие говорят, что уходят с нашего рынка, но не уходят

Многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят», рассказал президент России Владимир Путин во время общения с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«В широком смысле применения ваших инициатив что могу сказать: многие заявляют, что они уходят с нашего рынка, но не уходят», — сказал глава государства, обращаясь к участнику из Уфы Марату Насхутдинову, который рассказал о запуске кафе башкирского фастфуда.
Как ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, приостановившие работу в России иностранные компании хотят вернуться, они это сделают.
Вопрос в том, когда и с какими потерями, подчеркнул он.