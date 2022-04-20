Путин: многие говорят, что уходят с нашего рынка, но не уходят

«В широком смысле применения ваших инициатив что могу сказать: многие заявляют, что они уходят с нашего рынка, но не уходят», — сказал глава государства, обращаясь к участнику из Уфы Марату Насхутдинову, который рассказал о запуске кафе башкирского фастфуда.