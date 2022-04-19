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44 минуты назад

Послов Люксембурга, Нидерландов и Бельгии вызвали в МИД РФ

ТАССиещё 4

Посол Люксембурга вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства, сообщило дипведомство. РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой сотрудника российского посольства в Люксембурге, заявили в МИД РФ.

Россия высылает 15 нидерландских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол Бельгии в Москве вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с высылкой 21 сотрудника российских загранучреждений, сообщили в дипведомстве. Москва объявила сотрудников посольства Бельгии в РФ персонами нон грата в качестве ответной меры, им предписано покинуть страну до 3 мая.

Посол Нидерландов в Москве вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов, заявили в дипведомстве. РФ в качестве ответной меры высылает 15 нидерландских дипломатов, сообщили в МИД РФ.

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Политика,МИД России,
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