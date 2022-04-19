Россия высылает 15 нидерландских дипломатов

Посол Люксембурга вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства, сообщило дипведомство. РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой сотрудника российского посольства в Люксембурге, заявили в МИД РФ.

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Посол Бельгии в Москве вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с высылкой 21 сотрудника российских загранучреждений, сообщили в дипведомстве. Москва объявила сотрудников посольства Бельгии в РФ персонами нон грата в качестве ответной меры, им предписано покинуть страну до 3 мая.

Посол Нидерландов в Москве вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов, заявили в дипведомстве. РФ в качестве ответной меры высылает 15 нидерландских дипломатов, сообщили в МИД РФ.

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