В МИД высказались о возобновлении диалога с США

«Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый», - отметил замглавы МИД.