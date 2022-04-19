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36 минут назад

В МИД высказались о возобновлении диалога с США

Вероника Полынина

Россия готова в любой момент возобновить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у американской стороны. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД высказались о возобновлении диалога с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В любой момент, то есть, как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет», - сказал Рябков.

По мнению дипломата, США попали в ими же созданную западню «в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей». Рябков заявил, что США «как мантру» повторяют, что «бизнес как всегда» с Россией невозможен.

«Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый», - отметил замглавы МИД.

Он призвал Вашингтон не заниматься «риторическими упражнениями», а понять свою степень ответственности и вновь обратиться к решению проблем, «с которыми связана важнейшая задача поддержания и укрепления стратегической стабильности».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена американские чиновники и конгрессмены отказывают ему во встречах. По словам Антонова, российская дипмиссия оказалась в «блокаде», сотрудникам удается поддерживать с администрацией Байдена только «технические контакты».

Политика,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,МИД России,
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