В МИД высказались о возобновлении диалога с США

Россия готова в любой момент возобновить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у американской стороны. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В любой момент, то есть, как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет», - сказал Рябков.
По мнению дипломата, США попали в ими же созданную западню «в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей». Рябков заявил, что США «как мантру» повторяют, что «бизнес как всегда» с Россией невозможен.
«Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый», - отметил замглавы МИД.
Он призвал Вашингтон не заниматься «риторическими упражнениями», а понять свою степень ответственности и вновь обратиться к решению проблем, «с которыми связана важнейшая задача поддержания и укрепления стратегической стабильности».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена американские чиновники и конгрессмены отказывают ему во встречах. По словам Антонова, российская дипмиссия оказалась в «блокаде», сотрудникам удается поддерживать с администрацией Байдена только «технические контакты».