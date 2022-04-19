Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, касающийся членов экипажа погибшего крейсера "Москва".

"Все взаимодействие только по линии министерства обороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать появившуюся в социальных сетях информацию, что родственники ряда служивших на крейсере военнослужащих не могут найти их.

В ответ на уточняющий вопрос, не было ли поручений президента РФ провести дополнительную проверку информации об экипаже, представитель Кремля добавил: "Здесь я по-прежнему ничего вам сказать не могу".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, крейсер потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. 16 апреля с экипажем Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов встретился с экипажем крейсера "Москва".