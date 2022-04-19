В МИД РФ ответили на вопрос о смене режима на Украине

Россия не намерена менять режим на Украине, граждане страны должны решить сами, как им жить дальше. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today, передает ТАСС.
«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», - сказал российский министр.
Лавров напомнил, что на Украине россияне решили защитить этнических русских, которые сталкивались с дискриминацией.
«Конечно, это всегда трагедия, когда погибают люди, но невозможно терпеть такую ситуацию, когда наши западные коллеги утверждают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и что могут побуждать киевское правительство проявлять русофобию», - подчеркнул глава МИД России.
По мнению министра, Запад использовал украинского президента Владимира Зеленского в своих целях, а затем предал его.
«Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», - сказал Лавров, добавив, что в случае выполнения Зеленским минских соглашений кризис уде давно был бы разрешен.
1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью спецоперации РФ на Украине не является смена власти в стране, Кремль по-прежнему признает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.