Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Заявление было сделано в интервью телеканалу India Today, передает ТАСС.
«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент, - подчеркнул он.
Глава МИД также прокомментировал гибель крейсера «Москва».
«Это дело Министерства обороны. Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить», - указал Лавров.
21 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. О проведении специальной военной операции на Украине было объявлено 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 18 апреля, заявил о начале «битвы за Донбасс». Он подчеркнул, что значительная часть российских войск в настоящее время сконцентрирована на линии соприкосновения. Зеленский также сообщил, что ВСУ будут сражаться и защищаться.