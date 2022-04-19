«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент, - подчеркнул он.