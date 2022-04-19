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26 минут назад

Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации

Лера Букина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Заявление было сделано в интервью телеканалу India Today, передает ТАСС.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент, - подчеркнул он.

Глава МИД также прокомментировал гибель крейсера «Москва».

«Это дело Министерства обороны. Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить», - указал Лавров.

21 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. О проведении специальной военной операции на Украине было объявлено 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 18 апреля, заявил о начале «битвы за Донбасс». Он подчеркнул, что значительная часть российских войск в настоящее время сконцентрирована на линии соприкосновения. Зеленский также сообщил, что ВСУ будут сражаться и защищаться.

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