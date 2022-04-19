Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад намеренно воспользовался президентом Украины Владимиром Зеленским против России, чтобы пойти наперекор минским соглашениям, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что всерьёз воспринимать заявления главы украинского государства не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.

Ранее японские аналитики рассказали о том, что американские военные компании получают выгоду из ситуации на Украине, поэтому, по мнению экспертов, США могут намеренно затягивать конфликт. Так, по данным японского издания, с начала конфликта стоимость акций корпорации Lockheed Martin выросла на 30%, аналогичная динамика наблюдается и у других компаний.