Кириенко: Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову

"Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала, - отметил Кириенко. - Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно".