Крымские власти лишили семь украинских граждан государственных наград

Парламент Республики Крым принял решение лишить крымских государственных наград семь украинских граждан, в том числе экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, наград были лишены боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.
Решение было принято "в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым".
Леонид Кучма был лишен звания "Почетный крымчанин", а Леонид Кравчук - знака отличия Автономной Республики Крым (АР Крым) "За верность долгу".
Боксер Усик был лишен сразу двух наград: звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым" и знака отличия АР Крым "За верность долгу".
Ранее первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс заверил, что каждое решение по национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан на полуострове будет приниматься взвешенно и объективно.