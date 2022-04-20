Крымские власти лишили семь украинских граждан государственных наград

Парламент Республики Крым принял решение лишить крымских государственных наград семь украинских граждан, в том числе экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, сообщает РИА "Новости".

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Кроме того, наград были лишены боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Решение было принято "в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым".

Леонид Кучма был лишен звания "Почетный крымчанин", а Леонид Кравчук - знака отличия Автономной Республики Крым (АР Крым) "За верность долгу".

Боксер Усик был лишен сразу двух наград: звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым" и знака отличия АР Крым "За верность долгу".