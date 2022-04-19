В разделе наследства Жириновского поставили точку

Имущество покойного политика Владимира Жириновского будет разделено поровну между тремя его детьми. Об этом рассказала «Вечерней Москве» юрист Марина Михайленко.

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Лидер ЛДПР был женат на Галине Лебедевой, от этого брака у него есть сын Игорь Лебедев – бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме. Также у политика есть двое внебрачных детей: сын Олег Эдельштейн от Жанны Газдаровой и дочь Анастасия Петрова.

По словам юриста, бывшая жена Галина Лебедева не может претендовать на имущество Жириновского, поскольку после развода в 1978 году их брак не был заключен заново, хоть супруги и воссоединились в 1980 году, а в 1993 году обвенчались.

Наследство будет поделено поровну между детьми политика. Известно, что завещания лидер ЛДПР не оставил.

«При таком раскладе все дети имеют право на имущество Владимира Жириновского в равных долях», - сказала Михайленко.

По информации СМИ, политик владел тремя большими жилыми домами в Подмосковье, тремя квартирами, восемью дачами и десятью земельными участками. Общая стоимость имущества оценивалась в 2,7 млрд рублей.

При этом в декларации Жириновского за 2020 год указана только квартира в Москве площадью 40 квадратных метров, помещение в 436 квадратных метров и автомобиль LADA 2140 2014 года выпуска. Декларация за 2021 год не публиковалась.