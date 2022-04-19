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1 час назад

Захарова обвинила США в прямом подстрекательстве

ТАССиещё 3

США не только способствуют разжиганию конфликта вокруг Украины, но и уже занимаются прямым подстрекательством. Позиция Вашингтона нацелена на эскалацию агрессии, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обвинила США в прямом подстрекательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Позиция очевидна, нацелена на эскалацию агрессии, причем не только на европейском континенте, а в целом. Если мы говорим о вовлеченности Соединенных Штатов, они уже вовлечены в новую фазу, не только разжигание, а уже прямое подстрекательство и стимулирование поставок вооружений [на Украину] из других стран. Вовлеченность в агрессивную деятельность очевидна", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Теперь, по-моему, не осталось никого, у кого были бы сомнения относительно истинных намерений тех, кто все восемь лет говорил и заявлял, что можно разрешить [конфликт в Донбассе] миром, - продолжила Захарова. - Теперь для тех, кто не понимал, думаю, становится очевидно, почему тормозились минские договоренности, кем они тормозились. Они тормозились тем, кто готовился основательно к агрессивным действиям".

Дипломат также прокомментировала заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что США изучают факты по возможному признанию России "государством - спонсором терроризма".

Захарова отметила, что это "ежесекундная идея, которая не подкреплена ни правом, ни фактом".

"Она нужна сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона", - указала официальный представитель МИД РФ.

Политика,Нед Прайс,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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