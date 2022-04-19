Захарова обвинила США в прямом подстрекательстве

США не только способствуют разжиганию конфликта вокруг Украины, но и уже занимаются прямым подстрекательством. Позиция Вашингтона нацелена на эскалацию агрессии, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция очевидна, нацелена на эскалацию агрессии, причем не только на европейском континенте, а в целом. Если мы говорим о вовлеченности Соединенных Штатов, они уже вовлечены в новую фазу, не только разжигание, а уже прямое подстрекательство и стимулирование поставок вооружений [на Украину] из других стран. Вовлеченность в агрессивную деятельность очевидна", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Теперь, по-моему, не осталось никого, у кого были бы сомнения относительно истинных намерений тех, кто все восемь лет говорил и заявлял, что можно разрешить [конфликт в Донбассе] миром, - продолжила Захарова. - Теперь для тех, кто не понимал, думаю, становится очевидно, почему тормозились минские договоренности, кем они тормозились. Они тормозились тем, кто готовился основательно к агрессивным действиям".
Дипломат также прокомментировала заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что США изучают факты по возможному признанию России "государством - спонсором терроризма".
Захарова отметила, что это "ежесекундная идея, которая не подкреплена ни правом, ни фактом".
"Она нужна сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона", - указала официальный представитель МИД РФ.