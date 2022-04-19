Захарова обвинила США в прямом подстрекательстве

"Позиция очевидна, нацелена на эскалацию агрессии, причем не только на европейском континенте, а в целом. Если мы говорим о вовлеченности Соединенных Штатов, они уже вовлечены в новую фазу, не только разжигание, а уже прямое подстрекательство и стимулирование поставок вооружений [на Украину] из других стран. Вовлеченность в агрессивную деятельность очевидна", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Теперь, по-моему, не осталось никого, у кого были бы сомнения относительно истинных намерений тех, кто все восемь лет говорил и заявлял, что можно разрешить [конфликт в Донбассе] миром, - продолжила Захарова. - Теперь для тех, кто не понимал, думаю, становится очевидно, почему тормозились минские договоренности, кем они тормозились. Они тормозились тем, кто готовился основательно к агрессивным действиям".