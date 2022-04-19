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19 минут назад

В Калининграде оценили возможность блокады

Вероника Полынина

Европейским странам не удастся заблокировать Калининград. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

В Калининграде оценили возможность блокады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, и воздушный, и водный транспорт следуют по нейтральным маршрутам, поэтому связь с остальной частью России разорвать не получится.

«Блокада невозможна. Самолеты летают, и они летают по нейтральным водам, водный транспорт всегда нас свяжет, у нас есть такая возможность», - сказал губернатор региона.

Он также отметил, что закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно европейским соседям – в этом случае будет полностью перекрыта возможность транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая. По словам губернатора, достаточно посмотреть на карту и понять, что это новый «шелковый путь».

«Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза», - пояснил Алиханов.

Глава региона также отметил, что Литва не может в одностороннем порядке закрыть границу с Калининградом. Этот вопрос она уже выносила на рассмотрение в ЕС. В союзе приняли решение о запрете на осуществление грузовых автоперевозок из РФ через территорию Евросоюза, при этом для калининградского транзита сделано исключение.

Политика,Антон Алиханов,ЕС,
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