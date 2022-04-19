В Калининграде рассказали о положении на границах с НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что количество разведывательных полетов со стороны НАТО сократилось. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, разведывательные самолеты Североатлантического альянса сохраняли высокий уровень активности с начала боевых действий на Украине. Однако, отмечает Алиханов, в настоящий момент они решили сместить фокус внимания в другие регионы. Сейчас количество разведывательных полетов со стороны НАТО ниже обычного, сообщил губернатор Калининградской области.

При этом он отказался комментировать активность авиации Балтийского флота, пояснив, что это секретная информация. Кроме того, Алиханов указал, что провокации на польской или литовской границах сейчас маловероятны.

«Мы же граничим не с Украиной, мы граничим с Польшей и Литвой, поэтому не думаю, что они будут что-то предпринимать», — заключил губернатор.