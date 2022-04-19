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52 минуты назад

Губернатор Калининградской области рассказал о ситуации на границах с НАТО

Елена Прошина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что количество разведывательных полетов со стороны НАТО сократилось. Об этом сообщает РИА Новости.

В Калининграде рассказали о положении на границах с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разведывательные самолеты Североатлантического альянса сохраняли высокий уровень активности с начала боевых действий на Украине. Однако, отмечает Алиханов, в настоящий момент они решили сместить фокус внимания в другие регионы. Сейчас количество разведывательных полетов со стороны НАТО ниже обычного, сообщил губернатор Калининградской области.

При этом он отказался комментировать активность авиации Балтийского флота, пояснив, что это секретная информация. Кроме того, Алиханов указал, что провокации на польской или литовской границах сейчас маловероятны.

«Мы же граничим не с Украиной, мы граничим с Польшей и Литвой, поэтому не думаю, что они будут что-то предпринимать», — заключил губернатор.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом военной активности НАТО в Арктике. Он заявил, что активность альянса в этом регионе создает «риски непреднамеренных военных столкновений» и может нанести серьезный ущерб арктической экосистеме.

Политика,Николай Корчунов,Антон Алиханов,МИД России,НАТО,
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