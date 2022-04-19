Лавров рассказал на видео, как стал фанатом футбольного «Спартака»

«В 1990-е восемь раз выигрывал чемпионат. «Спартак» практически никому не позволял подниматься на высшую ступень пьедестала. Ну и с тех пор "золотая пора" никак опять не вернется, но мы никогда не теряем надежды и веры», - рассказал глава российского МИД