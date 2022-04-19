Лавров рассказал на видео, как стал фанатом футбольного «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об увлечении спортивным клубом «Спартак». Видео появилось на портале «Ruptly».
«Сто метров от нашего дома стадион - "Спартак", естественно, назывался. У меня окошко в моей комнатке маленькой выходило ровно на него. Каждое утро я просыпался, видел этот стадион. Ну и днем, после школы бегали играть в футбол» - поделился историей из детства дипломат.
Также глава МИД рассказал о чемпионской игре Спартака в 90-х, вспоминая как при Бескове и Романцеве у спортивного клуба наступила «золотая пора».
«В 1990-е восемь раз выигрывал чемпионат. «Спартак» практически никому не позволял подниматься на высшую ступень пьедестала. Ну и с тех пор "золотая пора" никак опять не вернется, но мы никогда не теряем надежды и веры», - рассказал глава российского МИД