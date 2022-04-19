В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Полянский: История бабушки с красным флагом вызвала резонанс в ООН

Российская Газета

История бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, вызвала резонанс в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live".

Полянский: История бабушки с красным флагом вызвала резонанс в ООН
Фото: Павел Львов/РИА НовостиПавел Львов/РИА Новости

По его словам, коллеги в кулуарах спрашивали, а также звонили, узнавали, что это за бабушка. "Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она вызвала резонанс и дома", - цитирует Полянского ТАСС.

Дипломат считает, что эта пожилая женщина совершила подвиг, потому что с ней могло случиться все что угодно. Она вышла со знаменем, не стала хитрить, юлить, хотя могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. "Но она продолжила продвигать то, во что она верит", - подчеркнул заместитель постпреда. Он добавил, что продолжит делиться такими историями в ООН.

Напомним, в начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла к украинским националистам с красным флагом. Она приняла их за российских солдат. В России бабушка, ставшая символом пророссийской Украины, вдохновила сотни людей. Ей посвящают картины и графические изображения, в соцсетях запустили флешмоб. Ее фигуру часто рисуют с тенью монумента Родина-мать.

Политика,Общество,Дмитрий Полянский,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители