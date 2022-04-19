Полянский: История бабушки с красным флагом вызвала резонанс в ООН

История бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, вызвала резонанс в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, коллеги в кулуарах спрашивали, а также звонили, узнавали, что это за бабушка. "Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она вызвала резонанс и дома", - цитирует Полянского ТАСС.
Дипломат считает, что эта пожилая женщина совершила подвиг, потому что с ней могло случиться все что угодно. Она вышла со знаменем, не стала хитрить, юлить, хотя могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. "Но она продолжила продвигать то, во что она верит", - подчеркнул заместитель постпреда. Он добавил, что продолжит делиться такими историями в ООН.
Напомним, в начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла к украинским националистам с красным флагом. Она приняла их за российских солдат. В России бабушка, ставшая символом пророссийской Украины, вдохновила сотни людей. Ей посвящают картины и графические изображения, в соцсетях запустили флешмоб. Ее фигуру часто рисуют с тенью монумента Родина-мать.