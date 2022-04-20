РФ ответила в Совбезе ООН на призыв прекратить спецоперацию

«Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <…> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны», — сказал Полянский на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что так или иначе «задачи спецоперации по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России будут выполнены».