В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
32 минуты назад

Россия ответила в Совбезе ООН на призыв прекратить спецоперацию

Ura.Ruиещё 2

Призывы прекратить огонь на Украине, где Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, являются псевдомиротворческими. Такое мнение, выступая в Совете безопасности ООН, высказал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

РФ ответила в Совбезе ООН на призыв прекратить спецоперацию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <…> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны», — сказал Полянский на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что так или иначе «задачи спецоперации по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России будут выполнены».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Политика,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,Совбез ООН,ЕС,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители