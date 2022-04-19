Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в поставках на Украину устаревшего оружия с целью перевооружить свои армии. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

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Полянский заявил, что сейчас западные страны фактически «раскрыли лицо», ведь они «готовы воевать до последнего украинца, готовы поставлять на Украину свое устаревшее вооружение с тем, чтобы перевооружить свои страны на более современное оружие». Он отметил, что американские корпорации получают на этом огромный доход.

«Мы хотим видеть нашего доброго соседа, в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки», — резюмировал зампостпреда.