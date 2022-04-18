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2 часа назад

Посольство РФ в Мексике не фиксирует масштабных проявлений русофобии

ТАСС

Волна русофобии, которая наблюдается в некоторых странах Запада, в Мексике почти не проявляется. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин.

Посольство РФ в Мексике не фиксирует масштабных проявлений русофобии
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Мы не отмечаем повышенного градуса русофобии, - сказал он. - Посольство работает в обычном режиме". По словам дипломата, по воскресеньям у посольства проходят акции протеста, однако их участники ведут себя мирно.

Ранее в понедельник диппредставительство подвергло критике решение оркестра одного из мексиканских штатов отказаться от исполнения увертюры "1812 год" Петра Чайковского, о котором стало известно на прошлой неделе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал 3 марта шаги Запада как "своего рода налог на независимость". Как констатировал 16 марта российский лидер, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Кроме того, Путин указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Политика,Петр Чайковский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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