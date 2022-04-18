Россия выразила протест Германии

Посольство России в Германии направило немецким властям ноту протеста из-за осквернения мемориала воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Об этом сообщает ТАСС.

Российское диппредставительство сообщило, что Москва возмущена «очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке».

«Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», — заявили в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что расследование дела взяла на себя государственная защита, ответственная за политические преступления при Государственном управлении уголовной полиции (LKA). Берлинские правоохранители ужесточили меры защиты мемориала, а также других памятных мест.