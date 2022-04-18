Матвиенко поспорила с Минпромторгом о гвоздях

Валентина Матвиенко раскритиковала Минпромторг за его позицию по гвоздям. Ведомство, как считает спикер Совета Федерации, не стало разбираться, «почему изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран», а вместо этого выпустило «бравурный пресс-релиз» о том, что Россия выпускает гвоздей достаточно.