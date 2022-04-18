Матвиенко поспорила с Минпромторгом о гвоздях

Валентина Матвиенко раскритиковала Минпромторг за его позицию по гвоздям. Ведомство, как считает спикер Совета Федерации, не стало разбираться, «почему изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран», а вместо этого выпустило «бравурный пресс-релиз» о том, что Россия выпускает гвоздей достаточно.
Пост «И снова о гвоздях» Матвиенко опубликовала в своем телеграм-канале. Она отмечает, что из пресс-релиза Минпромторга «получается, что все хорошо». И отвечает министерству:
«Может, у кого-то и все хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара».
Матвиенко назвала публикацию Минпромторга поспешным недоразумением.
«Кто-то решил проявить инициативу и поторопился», — полагает спикер Совета Федерации.